Zeker 49 doden bij aanslagen op moskeeën in Nieuw-Zeeland

Rechts-extremistische terroristen hebben vrijdag een bloedbad aangericht in twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch. Daarbij kwamen zeker 49 mensen om. Wereldwijd is met afschuw gereageerd op de grootste aanslag ooit in het land.

De politie heeft drie mannen en een vrouw gearresteerd. Ze handelden naar alle waarschijnlijkheid uit rechts-extremistische motieven. In de twee moskeeën in Christchurch openden ze met automatische wapens het vuur op moslims. Naast de doden zijn ook tientallen gewonden gevallen.

„Terrorist wil blanken beschermen”

Televisiezender TVNZ sprak buiten een van de getroffen moskeeën met een vrouw. Haar echtgenoot was neergeschoten, maar ze wist niet hoe hij eraan toe was. Ze zag via internet een van de terroristen dood en verderf zaaien. „Ik zag hoe hij een man neerschoot. Hij schoot op ons alsof we dieren waren.”

Een van de vermoedelijke daders van de aanslagen, de 28-jarige Australische rechts-extremist Brenton Tarrant, beschrijft in een op internet gepubliceerd manifest

zijn motieven. Hij zegt de blanke Europese cultuur te willen beschermen. Hij keert zich tegen immigratie en multiculturalisme. De Australische premier Morrison noemde het 74 pagina’s tellende document een werkstuk van haat.

Aanslag Christchurch live op Facebook

De schietpartij op een van de twee moskeeën in Christchurch was live te volgen op Facebook. De schutter droeg een bodycam en deelde de beelden op internet. Hoewel Facebook liet weten dat de schokkende video is verwijderd, ging die rond op internet. Te zien is hoe een van de schutters naar de Masjid Al-Noor-moskee rijdt. In de auto liggen wapens, munitie en jerrycans. Na aankomst loopt de man naar de deur van de moskee en begint te schieten. Na drie minuten loopt hij terug naar de auto om nieuwe kogels te halen, waarna hij verdergaat met schieten. De stream eindigt wanneer de man op hoge snelheid wegrijdt.

Premier Ardern van Nieuw-Zeeland sprak na de terreuraanslagen van „een van de donkerste dagen” van het land. Wereldwijd is met afschuw gereageerd op de bloedige aanslagen in Nieuw-Zeeland. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima lieten vrijdag weten: „Haat en onverdraagzaamheid hebben een gruwelijke tol geëist. Met allen die door dit redeloze geweld zijn getroffen, leven wij intens mee.”

Een woordvoerder van de Turkse president Erdogan heeft op Twitter de „racistische en fascistoïde” aanslag veroordeeld. „Deze laffe daad laat zien hoe antimoslimretoriek kan leiden tot moorden. De wereld moet zich uitspreken tegen islamofobe haat.” In het manifest van de Australische terrorist wordt opgeroepen Erdogan om te brengen.

Tientallen moskeeën in Nederland stonden tijdens het vrijdagmiddaggebed stil bij de aanslagen. DENK voerde vrijdag geen campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen vanwege de terreur in Nieuw-Zeeland.

Reactie van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima n.a.v. aanslagen in Nieuw-Zeeland https://t.co/fqwpA2p4aP pic.twitter.com/JQxlg5HPEC — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) March 15, 2019

