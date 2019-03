Zeker 49 doden bij aanslagen in Christchurch

Bij de terroristische aanslagen op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch zijn minstens 49 doden gevallen. Dit meldde de politiechef Mike Bush. Ook vielen er circa vijftig gewonden. Het is de bloedigste terroristische aanslag ooit in Nieuw-Zeeland, dat vijf miljoen inwoners telt en waar iets meer dan 1 procent van de bevolking islamitisch is.

De daders, die met automatische wapens op de gelovigen schoten, zouden uit extreemrechtse racistische kringen komen. Er zijn drie mannen en een vrouw gearresteerd.