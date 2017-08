Zeker 46 doden door aardverschuiving India

Een aardverschuiving in India heeft aan zeker 46 mensen het leven gekost. De meesten zaten in twee streekbussen die door de modder- en stenenmassa werden meegesleurd de diepte in. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Padhar in de noordelijke staat Himachal Pradesh.

Door een hevige wolkbreuk schoof over een breedte van 250 meter plotseling een stroom grond, rotsen en rommel over de weg. Behalve de bussen werden ook enkele andere voertuigen bedolven en huisjes zwaar beschadigd. „46 lichamen zijn geborgen”, zei een reddingswerker tegen een verslaggever van The Times of India. Vijf passagiers zijn gered en naar een ziekenhuis gebracht.

Gevreesd wordt dat het dodental oploopt tot boven de vijftig. De zoekactie gaat maandag verder.