Minstens 42 gevangenen in Brazilië zijn maandag om het leven gekomen door bendegeweld. Gevangenismedewerkers ontdekten in vier verschillende gevangenissen in de staat Amazonas de gewurgde gevangenen.

Een dag ervoor kwamen er door gelijksoortig geweld vijftien mensen om het leven. Wreed geweld tussen gevangenisbendes komt vaak voor in Brazilië. Het geweld verspreidt zich vaak snel naar andere gevangenissen, die doorgaans onder controle staan van drugsbendes.