Zeker 40 mensen verdacht van doden mormonen Mexico

Zeker veertig mensen worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van negen mensen die waren aangesloten bij een Amerikaanse mormoonse gemeenschap in Mexico. Dat zegt een advocaat van een van de slachtoffers.

Op 4 november werden drie vrouwen en zes kinderen vermoord door Mexicanen uit de staat Chihuahua. De Mexicanen zijn allemaal lid van het durgskartel La Linea. De aanval vond plaats in een gebied tussen de staten Chihuahua en Sonora, dichtbij de Amerikaanse grens.

Vorige maand werden zeven mensen opgepakt, maar nu gaan de autoriteiten ervan uit dat er veel meer daders waren. „De daders zijn bekend onder hun bijnamen, maar ze komen allemaal uit Chihuahua”, aldus een familielid van een omgekomen vrouw.

Het is niet bekend of de vrouwen en kinderen bewust zijn aangevallen. De Mexicaanse autoriteiten gaan ervan uit dat het een vergissing was, maar de familieleden van de slachtoffers zeggen dat het om een gerichte aanval ging.