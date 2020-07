Zeker 40 doden door noodweer in Nepal

Hevige regen heeft in Nepal tot overstromingen en aardverschuivingen geleid. Daardoor zijn zeker veertig mensen om het leven gekomen. Duizenden zijn dakloos geworden. Er zijn bovendien nog verscheidene vermisten, maakten de autoriteiten zaterdag bekend.

Het district Myagdi, 200 kilometer ten noordwesten van hoofdstad Kathmandu, is het zwaarst getroffen door het noodweer. Er zijn inmiddels twintig lichamen geborgen. Bij de zoekacties naar andere slachtoffers maken reddingswerkers onder meer gebruik van helikopters. Ze konden tot dusver vijftig personen in veiligheid brengen, elf gewonden zijn naar een ziekenhuis in de buurt gebracht.

Wateroverlast en grondverschuivingen komen veel voor Nepal tijdens de moessonperiode, de regentijd die loopt van juni tot eind september.