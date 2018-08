Zeker 37 doden door noodweer in India

De al dagen aanhoudende moessonregens hebben in het zuiden van India ten minste 37 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers in de staat Kerala verdronken of werden meegesleurd door aardverschuivingen. Dat hebben de autoriteiten meegedeeld.

Het dodental loopt waarschijnlijk nog op. Reddingswerkers hebben sommige afgelegen oorden nog niet kunnen bereiken. De zondvloed begon woensdag. Zaterdag klaarde het weliswaar op, maar de meteorologen voorspellen opnieuw regen.

Tot dusver moesten 36.000 mensen in de lager gelegen gebieden hun huizen verlaten. De regering heeft op 350 plaatsen voor noodopvang gezorgd. Zwaar getroffen is de bergachtige regio Idukki, waar zeker achttien doden zijn te betreuren. Volgens lokale media hebben legereenheden 54 toeristen die vastzaten in een hotel in veiligheid gebracht.