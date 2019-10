Zeker 35 doden door tyfoon Hagibis in Japan

Zeker 35 mensen zijn om het leven gekomen door tyfoon Hagibis in Japan. Nog elf mensen worden vermist en tientallen mensen zitten vast door modderstromen en overstromingen. Dat melden lokale media. De Japanse overheid houdt het vooralsnog op veertien doden.

De storm is alweer uit Japan weggetrokken, maar heeft een spoor van vernieling achtergelaten in grote delen van het noorden van het land. Meer dan 100.000 reddingswerkers zijn ingezet om mensen in nood te bevrijden.

Het openbare leven in Japan was de afgelopen dagen flink ontregeld door de storm. Veel treinen reden niet en ook honderden binnenlandse vluchten werden geschrapt.