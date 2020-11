Zeker 300 arrestaties in Warschau bij illegale mars

De politie in Warschau heeft woensdag zeker 300 mensen gearresteerd na gewelddadige rellen. Duizenden Poolse nationalisten en rechtsradicalen deden ondanks een verbod mee aan een mars vanwege de nationale onafhankelijkheidsdag.

Het geweld ontstond in het centrum van de stad tegen het einde van de mars. „Er werden fakkels en andere gevaarlijke voorwerpen naar de politieagenten gegooid, en dat vormde een bedreiging. Er zijn 35 agenten gewond geraakt,” zei de politie. Drie daarvan worden nog in het ziekenhuis behandeld. Ook brandde een appartement langs de route af.

De agenten, in zware uitrusting, gebruikten pepperspray om de gevechten te beëindigen. De meeste mensen werden „preventief” gearresteerd of meteen vrijgelaten na registratie van persoonsgegevens. Van de 300 arrestaties werden 36 mensen opgepakt voor strafbare feiten.

Vanwege de coronapandemie had de burgemeester van Warschau de mars verboden. In Polen zijn bijeenkomsten met maximaal vijf mensen toegestaan. Organisatoren hadden erop aangedrongen dit jaar met de auto door de stad te rijden, om het verbod te omzeilen. Maar naast de auto’s liepen alsnog duizenden mensen mee.

De optocht op onafhankelijkheidsdag is de afgelopen jaren steeds uitgelopen op zware confrontaties tussen deelnemers en de politie. Op 11 november 1918, het einde van de Eerste Wereldoorlog, nam generaal Jozef Pilsudski het bevel over de Poolse troepen over waarmee een einde kwam aan de overheersing door Pruisen, Oostenrijk-Hongarije en Rusland.