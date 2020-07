Zeker 3 miljard dieren dood of gevlucht door bosbranden Australië

De bosbranden in Australië begin dit jaar hebben zeker 3 miljard dieren gedood of op de vlucht gejaagd. Dat meldt het Wereld Natuur Fonds (WNF) op basis van een onderzoek geleid door de University of Sydney. In januari, toen de bosbranden nog in grote delen van de staat New South Wales woekerden, werd geschat dat het om 1 miljard dieren ging.

Volgens de onderzoekers zijn er 2,46 miljard reptielen, 180 miljoen vogels, 143 miljoen zoogdieren en 51 miljoen kikkers door het vuur getroffen. Het eigenlijke aantal dieren ligt waarschijnlijk nog veel hoger, omdat de onderzoekers geen cijfers konden verzamelen over dode ongewervelden, zoals insecten en vissen.

„Dit zijn schokkende bevindingen”, aldus de voorzitter van WNF in Australië. „Het is lastig om te bedenken of er gebeurtenissen zijn geweest waarbij zoveel dieren zijn gedood of verjaagd.”

Een van de onderzoekers noemt het „moeilijk te bevatten”. „De vooruitzichten voor de dieren die het hebben overleefd, zijn niet goed. Veel van hun leefgebied is verwoest.”