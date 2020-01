Zeker 28 doden na aanval op militaire academie Libië

Zeker 28 mensen zijn omgekomen door een luchtaanval op een militaire academie in de Libische hoofdstad Tripoli. Een woordvoerder van het ministerie van Gezondheidszorg bevestigt dat alle doden cadetten waren. Het dodental kan nog oplopen.

Tripoli wordt sinds april belegerd door krijgsheer Khalifa Haftar en zijn Libische Nationale Leger (LNA). Volgens de Libische regering zitten de troepen van Haftar achter de aanval. De LNA ontkent dat.

Al meer dan 280 mensen zijn omgekomen sinds de belegering van Tripoli vorig jaar begon. Turkije heeft onlangs militaire steun toegezegd aan de regering. De Turkse marine gaat Tripoli beschermen. Saudi-Arabië heeft die steun veroordeeld. Door deze steun escaleert het conflict juist, aldus Saudi-Arabië.

In Libië heerst chaos sinds de val van dictator Muammar Kaddafi in 2011. Meerdere groeperingen zeggen de rechtmatige regering van het Noord-Afrikaanse land te zijn. De regering in Tripoli onder leiding van Fayez al-Sarraj wordt door de Verenigde Naties erkend.