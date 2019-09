Zeker 26 doden door busongeluk Pakistan

Bij een busongeluk zondag in het noordwesten van Pakistan zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 26 mensen om het leven gekomen. Twaalf passagiers raakten gewond. Problemen met de remmen zouden het ongeluk hebben veroorzaakt.

De bus was onderweg van Skardu naar de stad Rawalpindi en botste tegen een bergwand. De afgelegen locatie van het ongeluk in het bergachtige gebied bemoeilijkt de reddingsoperatie vanwege een gebrek aan apparatuur en middelen, zegt een woordvoerder van de politie.

Dergelijke verkeersongevallen zijn niet ongebruikelijk in Pakistan, waar verkeersregels en veiligheidsnormen op veelal gehavende wegen vaak worden genegeerd. Vorige maand viel een bus in dezelfde regio van een bergachtige weg in een rivier, waarbij 24 passagiers omkwamen.