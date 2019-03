Zeker 25 doden door flatbrand Dhaka

Het dodental door de brand in een kantoorflat van 22 verdiepingen in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, is opgelopen tot zeker 25. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt. Meer dan zeventig gewonden liggen in een ziekenhuis. Reddingswerkers hebben de zoekactie in het geblakerde pand nog niet afgerond.

De vlammen grepen donderdagmiddag snel om zich heen in de FR Tower, waar honderden mensen aan het werk waren. Sommigen probeerden in paniek langs de gevel naar beneden te klimmen. Zeker zes van hen vielen en kwamen om. „We hebben de lichamen van 24 slachtoffers overgedragen aan de familie”, zei een hoge politiefunctionaris. Eén stoffelijk overschot ligt nog in het mortuarium omdat de nabestaanden nog niet zijn gevonden.

De oorzaak van de brand staat nog niet vast. De politie zal de eigenaar van het gebouw verhoren omdat het vermoeden bestaat dat de hand is gelicht met de veiligheidsvoorschriften. De brandinspectie had al verscheidene keren aangedrongen op verbeteringen, maar waarschijnlijk is dat niet gebeurd.