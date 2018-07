Zeker 25 doden door busongeluk in India

Bij een busongeluk in India zijn minstens 25 mensen om het leven gekomen. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen. In de bus zaten 34 mensen toen die 150 meter naar beneden in een ravijn stortte.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van Dapoli, ten zuiden van Mumbai. Volgens een politiewoordvoerder heeft één reiziger het overleefd door tijdig uit de bus te springen. Die alarmeerde vervolgens de hulpdiensten. In de bus zaten werknemers van een landbouwuniversiteit.

India behoort tot de landen met de meeste verkeersdoden in de wereld. Veel voorkomende oorzaken zijn slechte overvolle wegen, gebrekkige voertuigen en te snel rijden. Gemiddeld sterven 135.000 mensen in het verkeer op de Indiase wegen.