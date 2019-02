Zeker 25 doden door aanslag in Mogadishu

Door een bomaanslag in een drukke straat in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn donderdagavond zeker 25 mensen om het leven gekomen. Dat heeft een politiecommissaris bevestigd tegen persbureau DPA. Er zijn ook tal van gewonden gevallen. De klap was tot ver in de omtrek te horen en de schade is enorm.

Veiligheidsfunctionarissen denken dat een zelfmoordterrorist een wagen vol explosieven de lucht in liet vliegen op Maka al-Mukarama Road bij een hotel waar doorgaans veel regeringsvertegenwoordigers verblijven. Er ontstond brand in meerdere panden. Na de ontploffing bestormden volgens getuigen gewapende mannen het gebouw en openden het vuur. De politie meldde dat ook bewakers hebben geschoten.

Toen de reddingsactie goed op gang was gekomen, werd nog een tweede explosie in dezelfde buurt gemeld. Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid geclaimd. De islamitische terreurorganisatie, die banden heeft met al-Qaeda, pleegt vaak aanslagen in Somalië.