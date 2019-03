Zeker 24 doden door ontsporen trein in Congo

Zeker 24 mensen zijn zondagavond omgekomen doordat een trein ontspoorde in de Democratische Republiek Congo. Daarnaast zijn 31 mensen gewond geraakt door het ongeluk. De vrachttrein ontspoorde in de provincie Kasai in het midden van het land.

Volgens ooggetuigen zijn meerdere wagons in het water van de rivier de Luembe gevallen. Zeker vijf wagons zouden zijn omgeslagen.

De slachtoffers zijn volgens de autoriteiten voornamelijk verstekelingen. Reddingswerkers sluiten niet uit dat er meer slachtoffers zijn gevallen. Het zoeken naar mensen stopte toen het donker werd.

De zwaarst gewonde mensen zijn naar het ziekenhuis in het nabijgelegen Kakenge gebracht. „We zijn overweldigd door de hoeveelheid slachtoffers. Er zijn al 31 mensen binnengekomen”, aldus dokter Jean Claude Tshimanga.