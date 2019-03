Het dodental in het Amerikaanse Lee County is opgelopen tot zeker 23 als gevolg van de twee tornado’s die de streek in de staat Alabama hebben getroffen. Daarnaast is de materiële schade enorm.

Op sociale media is te zien dat meerdere huizen in de getroffen plaatsen met de grond gelijk zijn gemaakt. Zeker 42.000 woningen zitten zonder stroom. Ook in buurstaten Georgia en Florida zijn veel gebouwen flink beschadigd door de tornado’s.