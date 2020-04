Zeker 21 doden in Mexico door giftige suikerrietdrank

In de Mexicaanse staat Jalisco zijn 21 mensen overleden na het drinken van een uit suikerriet gestookte sterke drank. Het drankje bevatte grote hoeveelheden methanol. Dertien anderen liggen met ernstige vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis, meldden de lokale autoriteiten woensdag.

Sinds zaterdag zijn 56 mensen, inclusief de 21 doden en 13 gewonden, onwel geworden na het innemen van de suikerrietdrank. De slachtoffers hadden symptomen zoals het verlies van zicht, intense buikpijn, ademhalingsproblemen en stuiptrekkingen.

De sterke drank was geproduceerd in de naburige staat Michoacan, zei een woordvoerder van Jalisco. Uit onderzoek bleek dat het brouwsel hoge concentraties methanol bevatte die normaal gesproken aan brandstof wordt toegevoegd. Sinds mensen ziek werden van de drank, is ongeveer 700 liter ervan in beslag genomen. Wie verantwoordelijk is en of er arrestaties zijn verricht, is niet bekend.