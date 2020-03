Zeker 21 besmette passagiers op cruiseschip San Francisco

Zeker 21 mensen aan boord van een cruiseschip dat even buiten de haven van het Amerikaanse San Francisco ligt, zijn positief getest op het nieuwe coronavirus. Het gaat om negentien personeelsleden en twee passagiers. Dat zei de Amerikaanse vicepresident Mike Pence, de coördinator namens de Amerikaanse regering bij de bestrijding van het coronavirus in de VS.

De Grand Princess, met meer dan 3500 mensen aan boord, ligt nog buiten de haven en zal naar een afgelegen dok worden gevaren. Daar worden alle opvarenden getest. Tot nu toe zijn slechts 46 mensen getest omdat er niet meer testkits beschikbaar waren.

„We zullen iedereen op het schip testen en indien nodig in quarantaine plaatsen. We verwachten dat de 1.100 bemanningsleden in quarantaine zullen worden geplaatst op het schip,” zei Pence.