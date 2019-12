’Zeker 2000 koala’s dood door bosbranden’

Bij de zware bosbranden die sinds oktober Australië teisteren zijn tot nu toe zeker tweeduizend koalaberen om het leven gekomen. Dat hebben wetenschappers aan de Australische regering gerapporteerd.

Omdat de bossen nog altijd op veel plaatsen in brand staan, vrezen de onderzoekers dat nog veel meer dieren dat niet zullen overleven. De natuurbranden in Australië zijn dit jaar twee maanden eerder uitgebroken dan gemiddeld de afgelopen jaren.

Volgens het hoofd van een opvang- en behandelcentrum voor koala’s in de staat New South Wales zijn de huidige branden tot nu de dodelijkste voor de dieren. „Het is verschrikkelijk. En dan moet de zomer nog beginnen,” aldus de directrice.

Volgens een schatting van de Australische Koala Stichting AKF leven er nog tussen de 43.000 en 100.000 koala’s in het wild.