Zeker 20 doden door busongeluk in India

Door een busongeluk in het noorden van India zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen. Zes anderen raakten gewond, drie passagiers zijn vermist, aldus de lokale politie.

De bus reed in de nacht van dinsdag op woensdag van een bergweg in de buurt van de stad Dharasu in de staat Uttarakhand en stortte van een 150 meter lange helling in een rivier. Volgens de eerste bevindingen had de bestuurder de controle over het voertuig verloren. Onder de doden zijn de bestuurder en de conducteur van de bus.

De bus was op weg naar de zuidelijker gelegen deelstaat Madhya Pradesh. Volgens de politie gingen de passagiers naar huis na een bezoek aan het beroemde hindoeïstische bedevaartsoord Gangotri.

India behoort tot de landen met de meeste verkeersdoden in de wereld. Veel voorkomende oorzaken zijn slechte overvolle wegen, gebrekkige voertuigen en te snel rijden. Volgens het Indiase ministerie van Verkeer stierven in 2015 meer dan 146.000 mensen in het verkeer op de Indiase wegen.