Zeker 20 doden bij explosie pijpleiding Mexico

In Mexico zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen door een explosie bij een pijpleiding. 54 anderen raakten gewond. Volgens de regering van de staat Hidalgo was de leiding met brandstof gescheurd. Toen mensen probeerden containers met brandstof te vullen bij het lek, explodeerde de leiding.

Op de Mexicaanse televisie is te zien dat vlammen meters hoog de lucht in schieten. Veel mensen liepen door de explosie brandwonden op. Het incident had plaats bij het dorpje Tlahuelilpan in het midden van Mexico.