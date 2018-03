Zeker 2 doden bij helikoptercrash New York

Een helikopter is zondag in New York in de East River gestort. Daarbij zijn zeker twee passagiers om het leven gekomen.

Reddingsdiensten en duikers konden de drie overige passagiers uit het half gezonken toestel te halen. De piloot kon op eigen kracht uit de helikopter komen. Het reddingswerk duurde lang omdat de passagiers stevig verankerd in de gordels zaten.

Het ongeluk met de Eurocopter AS350 gebeurde rond 19.00 uur lokale tijd. Een passant heeft de crash gefilmd. Op deze beelden is te zien dat de helikopter een soort noodlanding maakt op het water.