Bij een explosie in de Syrische stad Idlib zijn maandagavond minstens negentien mensen omgekomen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

Er vielen minimaal dertien burgerdoden. Gezien de tientallen gewonden, kan het dodental nog oplopen. Het is onduidelijk of de explosie die een huis deed instorten door een raket of springstof in een voertuig werd veroorzaakt.

Idlib ligt in het noordwesten van Syrië. De stad staat onder controle van islamitische oppositiegroepen.