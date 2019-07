Zeker 180 doden door overstromingen Zuid-Azië

Hevige moessonregens hebben de afgelopen dagen aardverschuivingen in Zuid-Azië veroorzaakt, waardoor miljoenen bewoners zijn getroffen en zeker 180 mensen om het leven zijn gekomen, zeiden de autoriteiten dinsdag.

De stortbuien, die vooral optreden in het seizoen juni tot september, hebben dit jaar opnieuw grote schade aangericht in India, Nepal, Bangladesh en door Pakistan bestuurde regio Kasjmir. Vele woningen en boten in afgelegen laaggelegen gebieden zijn compleet weggespoeld.

Bijna vijftig mensen vonden de dood in India, de meesten in de twee oostelijke staten Assam en Bihar, die grenzen aan Nepal. In Nepal kwamen minstens 67 mensen om, hoewel de overstromingen daar inmiddels afnemen. Beelden toonden reddingswerkers die opblaasbare rubberboten gebruiken om families te evacueren die vastzitten in overstroomde huizen.

Honderdduizenden zijn getroffen door overstromingen in het noorden van het land. Daar is een van de grote Himalaya-rivieren, de Brahmaputra, buiten de oevers getreden.

Gezondheidsdeskundigen waarschuwen voor mogelijke uitbraken van ziekten en hebben om internationale hulp gevraagd.