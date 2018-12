Zeker 18 doden door aanval Taliban

Radicaalislamitische Talibanstrijders hebben in het westen van Afghanistan een militaire post aangevallen en ten minste achttien soldaten om het leven gebracht. Zeker twintig anderen worden gegijzeld. Dat heeft een woordvoerder van de provincieraad van Herat vrijdag bekendgemaakt.

Een vertegenwoordiger van de rebellen plaatste op Twitter een video waarop de gevangenen zijn te zien, bijeengedreven in een ruimte. Of de beelden actueel zijn, kon niet worden vastgesteld. De overrompelde kazerne staat in de buurt van de stad Shindand. Daar zijn de afgelopen weken hevige gevechten geweest tussen de Taliban en een plaatselijke militie die de regering steunt. Er vielen 29 doden.