Zeker 168 doden door tsunami Indonesië

Door de tsunami die zaterdagavond de stranden bereikte rond de Straat van Soenda in Indonesië zijn zeker 168 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten worden nog minstens dertig mensen vermist.

De tsunami bereikte Java om half tien ’s avonds met een 19 meter hoge muur van water. Zeker 430 huizen en negen hotels zijn zwaar beschadigd. Het zwaarst getroffen is de regio Pandeglang op Java, waarin onder meer het nationale park Ujung Kulon ligt en een aantal populaire stranden.

Het is nog onbekend of Nederlanders in het gebied zijn getroffen. „We staan hierover in nauw contact met de ambassade in Jakarta”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.