Zeker 15 doden na instorten tent door noodweer

Zeker vijftien mensen zijn omgekomen doordat een tent instortte tijdens een religieus evenement in het Indiase Rajasthan. Dat melden lokale media. Meer dan vijftig mensen zijn gewond geraakt. De mensen zaten in de tent toen deze in elkaar stortte. Ongeveer 1500 mensen waren bij het evenement aanwezig.

Doordat het weer plotseling omsloeg konden de mensen niet meer ontkomen. Volgens lokale media vloog het tentdak weg en geleide de ijzeren steunbalken daarna de stroom van blikseminslagen. Daar zijn ook mensen door omgekomen.

De provinciale minister van rampenbestrijding reageert in lokale media geschrokken op de ramp. „We hebben als regering het idee dat dit had kunnen worden voorkomen, als de organisatie zorgvuldiger was geweest.”