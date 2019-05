Bij rellen in een gevangenis in het noordwesten van Brazilië zijn zondag zeker 15 mensen omgekomen. Lokale media melden dat de onrust zondagmiddag uitbrak in de gevangenis in Manaus.

Tijdens het bezoekuur begonnen de rellen toen verschillende gevangenen elkaar te lijf gingen. Onder meer met zelfgemaakte steekwapens vielen de gevangenen elkaar aan. Alle doden waren dan ook gevangenen.

De rust in het complex keerde terug na ingrijpen van de militaire politie.