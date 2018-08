Zeker 15 doden door busongeluk Bulgarije

Een busongeluk in Bulgarije heeft zaterdag aan zeker vijftien inzittenden het leven gekost. De bus raakte van de weg in de buurt van de Iskar-kloof, ten noorden van de hoofdstad Sofia, melden media in het land.

Volgens radiozender Vox zijn zeker 27 mensen gewond geraakt. De passagiers waren op excursie en zouden volgens de zender een klooster gaan bezoeken. De Engelstalige Sofia Globe meldt dat de regering voor maandag een dag van nationale rouw heeft afgekondigd om de slachtoffers te herdenken.

De bus zou meerdere auto’s hebben geraakt toen hij van de weg gleed. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.