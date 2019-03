Zeker 14 doden door tornado’s in Alabama

In het Amerikaanse Lee County in de staat Alabama zijn zeker veertien mensen om het leven gekomen door twee tornado’s. Dat heeft sheriff Jay Jones gezegd tegen lokale media. Hij verwacht dat het dodental nog kan oplopen. Daarnaast zijn ook meerdere mensen gewond geraakt en worden er nog mensen vermist.

In welke plaatsen de doden zijn gevallen en hoe ze zijn overleden, zei de sheriff niet. Volgens lokale media zijn meerdere kinderen omgekomen.

Op sociale media is te zien dat meerdere huizen in de getroffen plaatsen met de grond gelijk zijn gemaakt. „De schade is catastrofaal”, aldus Jones. Zeker 42.000 woningen zitten zonder stroom. Komende nacht daalt de temperatuur flink in het gebied, terwijl veel mensen nu geen verwarming meer hebben door de storm.

Ook in buurstaten Georgia en Florida zijn veel gebouwen flink beschadigd door de tornado’s. Daar zijn voor zover bekend geen doden gevallen.

De gouverneur van Alabama liet op Twitter weten dat er mogelijk nog meer noodweer aankomt.