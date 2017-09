Zeker 120 doden na aardbeving Mexico

Door de zware aardbeving in Mexico zijn dinsdag zeker 120 mensen om het leven gekomen. De aardbeving vond rond lunchtijd (lokale tijd) plaats. Duizenden mensen renden in paniek de straten op. Op televisie en sociale media doken beelden op van voertuigen die waren verpletterd door vallend puin. Ook viel de stroom uit in delen van de hoofdstad Mexico-Stad, die precies 32 jaar geleden ook werd getroffen door een verwoestende aardbeving.

Het centrum van de aardbeving lag slechts 120 kilometer ten zuidoosten van Mexico-Stad in de staat Puebla. Daar zijn ten minste 26 doden te betreuren, zei de gouverneur. De meeste doden zijn gevallen in de staat Morelos, net ten zuiden van Mexico-Stad. Volgens de autoriteiten zijn daar 54 dodelijke slachtoffers.

De aardbeving veroorzaakte ook een ravage in de hoofdstad. President Enrique Peña Nieto maakte bekend dat daar zeker 27 gebouwen zijn ingestort. Minstens vier mensen werden gedood in de hoofdstad Mexico-Stad.

De aardbeving had een een kracht van 7.1. Minstens 3,8 miljoen mensen zitten zonder stroom.

Het land werd eerder deze maand ook al getroffen door een krachtige aardbeving. Toen kwamen bijna honderd mensen om het leven. Het ging toen om een bijzonder krachtige aardbeving met een kracht van 8.1, waarvan het epicentrum uit de kust lag.