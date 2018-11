Zeker 12 doden door overstromingen Jordanië

De overstromingen die delen van Jordanië hebben geteisterd, hebben zeker twaalf mensen het leven gekost. Dat hebben de autoriteiten in Amman zaterdag gezegd. In de historische rotsstad Petra, een geliefde bestemming voor toeristen, moesten meer dan 3500 bezoekers worden geëvacueerd.

Het land heeft recent vaker te maken gehad met ongekend noodweer en overvloedige regenval. Onlangs kwamen 21 personen om, onder wie veel kinderen op een schoolreisje naar de Dode Zee, door water- en modderstromen die door de valleien en ravijnen denderden.

Ditmaal is vooral het zuidwesten getroffen. Amman heeft voor de havenstad Aqaba en het gebied ten noorden daarvan de noodtoestand uitgeroepen. In afgelegen streken zijn honderden families, waaronder Syrische vluchtelingen die er als boer of herder werken, in veiligheid gebracht. Velen woonden in tenten.