Zeker 107 doden in India door blikseminslagen

In het noorden en oosten van India zijn donderdag zeker 107 mensen om het leven gekomen door blikseminslagen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldden de lokale autoriteiten.

De inslagen zorgden voor 83 doden in de staat Bihar, in het oosten van het land, en kostten aan 24 mensen het leven in de noordelijke staat Uttar Pradesh. Een lokale overheidsfunctionaris uit Bihar waarschuwde dat het dodental nog kan oplopen, omdat de schade nog niet in alle gebieden geïnventariseerd is.

Blikseminslagen komen vaker voor in India tijdens het moessonseizoen, dat loopt van juni tot september. In 2018 kwamen er volgens de autoriteiten meer dan 2300 mensen om door onweer.