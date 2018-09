Zeker 100 migranten verdronken na schipbreuk

Meer dan honderd migranten, onder wie ten minste twintig kinderen, zijn begin deze maand verdronken door een schipbreuk voor de kust van Libië. Dat heeft de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen maandag bekendgemaakt, zich beroepend op informatie van opvarenden die de ramp konden navertellen.

Twee overvolle rubberen vaartuigen, met elk zeker 160 mensen aan boord, kwamen na vertrek uit Libië op de Middellandse Zee in problemen. Een kreeg motorpech, de ander sloeg later lek. Reddingsschepen arriveerden pas toen die boot al was gezonken.

De Libische kustwacht heeft de overlevenden naar de havenstad al-Khums gebracht. Er konden pas enkele lichamen worden geborgen. De slachtoffers waren afkomstig uit verschillende Afrikaanse landen, waaronder Soedan, Mali en Nigeria.