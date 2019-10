Zeker 100.000 mensen gevlucht uit Noord-Syrië

Zeker 100.000 mensen in Noord-Syrië zijn op de vlucht geslagen na de inval van Turkije in het gebied. Dat melden de Verenigde Naties. Sinds woensdag wordt er in de regio gevochten tussen het Turkse leger en Koerdische milities.

Veel mensen verblijven in een noodopvang. „De humanitaire impact wordt al gevoeld”, aldus de VN. „De meeste mensen worden in lokale opvangplaatsen opgevangen, maar steeds meer mensen trekken naar grotere steden als al-Hassakeh en Tal Tamer.

Turkije voert luchtaanvallen uit op plekken waar strijders van de YPG zouden zitten. In het gebied zijn al tientallen mensen omgekomen.

De Verenigde Staten en Rusland hebben er bij Turkije op aangedrongen om zich in te houden en de situatie niet te laten escaleren.