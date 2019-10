Zeker 10 agenten gedood door bom in Kenia

Zeker tien politieagenten in Kenia zijn om het leven gekomen door een bomaanslag. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De agenten reden dichtbij de Somalische grens in een auto toen ze werden getroffen door het zelfgemaakte explosief.

Op een foto in de Keniaanse krant de Daily Nation is te zien dat er niet veel over is van de auto waarin de politieagenten zaten. De aanslag is nog niet opgeëist, maar de politie verdenkt de Somalische terreurorganisatie Al-Shabaab.

Het Keniaanse leger en speciale opsporingseenheden van de Keniaanse politie zijn een klopjacht naar de daders begonnen.