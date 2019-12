Zeker 1 dode door vulkaanuitbarsting N-Zeeland

Bij de vulkaanuitbarsting voor de kust van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland is zeker een persoon om het leven gekomen. De politie vermoedt dat meer mensen zijn omgekomen.

Volgens de autoriteiten is het momenteel te gevaarlijk om de vulkaan op te gaan. „Het eiland is momenteel bedekt met as en vulkanisch materiaal”, laat John Tims weten, die de leiding heeft over de reddingsoperatie. „We begrijpen dat het belangrijk is om terug te keren naar het eiland.”

Inmiddels zijn 23 mensen van het eiland gehaald. Hoeveel mensen nog vermist zijn, is niet bekend.