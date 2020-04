Zeker één dode bij gevangenisopstand Siberië

Tijdens een gevangenisopstand in Siberië is minstens één persoon om het leven gekomen. Het lichaam werd gevonden in het puin van een afgebrand gebouw, meldde het Russische persagentschap TASS zaterdag. Onderzocht wordt of de persoon voor de brand door geweld om het leven is gekomen.

Gevangenen die hun cellen waren ontvlucht, hadden vrijdag verschillende gebouwen in het strafkamp bij Irkoetsk in brand gestoken. De branden zouden zaterdag bijna geheel zijn geblust. De autoriteiten zeiden ’s nachts dat de situatie onder controle was.

TASS schreef dat het tussen de veiligheidstroepen en gevangenen tot gewelddadige botsingen was gekomen. Volgens eerdere informatie waren zo’n achttien gevangenen bij de opstand betrokken.

Ze hadden eerst een zelfmoordpoging voorgewend om uit hun cellen te ontsnappen. Daarna vielen ze een bewaker aan en verwondden hem.

De gevangenen zouden naar verluidt klachten hebben over de medische zorg in de strafkolonie.