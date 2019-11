‘Zege president Roemenië bij eerste ronde’

De zittende president Klaus Iohannis is de winnaar van de eerste ronde van de verkiezingen in Roemenië. Dat hebben de exitpolls zondag uitgewezen. Bij de beslissende stembusgang op 24 november neemt hij het waarschijnlijk op tegen de sociaaldemocratische ex-premier Viorica Dancila.

Volgens de voorspelling van onderzoeksbureau IRES komt Iohannis uit op ruim 38 procent van de stemmen, Dancila haalt 22 procent. Kandidaat nummer 3 Dan Barna wordt ingeschat op circa 16 procent. Een peiling van Curs-Avangarde leverde vergelijkbare cijfers en marges op: Iohannis 39 procent, Dancila 22,5.

Volgens de Roemeense kiesraad, die maandagmorgen verwacht een deel van de officiële uitslag bekend te kunnen maken, lag de opkomst rond de 48 procent. Liefst 600.000 Roemenen, een record, brachten hun stem uit in het buitenland. Hun keuze is niet meegenomen in de exitpolls.