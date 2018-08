‘Zeeslag’ om Normandische Sint Jacobsschelpen

Slepende Brits-Franse conflicten over de visserij op Sint Jacobsschelpen in Normandische wateren hebben geleid tot een heuse zeeslag. De Normandische tak van het kanaal France 3 berichtte dat Franse vissers Britse collega’s hebben weggejaagd door op de Britse boten in te varen. Ze bestookten de schepen ook met vuurwerk, stenen en andere voorwerpen.

Britse vissers spreken van levensgevaarlijke toestanden en hebben de marine om bescherming gevraagd. Naar schatting veertig Franse boten hadden zich dinsdag verzameld om de Britse vissers te verjagen. Volgens de Normandische vissers plegen ze roofbouw op de schelpen.

De Franse overheid verbiedt de vissers deze lekkernij tussen 15 mei en 1 oktober te vangen. De Britten zijn echter niet aan dat vangstverbod gebonden. De Franse collega’s eisen dat die zich er uit solidariteit toch aan houden en dan niet op Sint Jacobsschelpen komen vissen.