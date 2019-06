Zeer grote brand appartementencomplex Londen

In een appartementencomplex in Barking, in het oosten van Londen, heeft zondag een zeer grote brand gewoed. Op beelden op sociale media is te zien hoe het vuur een groot gedeelte van een blok appartementen heeft verwoest. De ambulancedienst meldde dat er geen meldingen van slachtoffers zijn.

De Londense brandweer kreeg rond 15.30 uur (lokale tijd) de melding binnen en zette vijftien bluswagens en meer dan honderd brandweerlieden in. Tegen 18.00 uur was de brand onder controle. Alle bewoners en omwonenden moesten hun woningen verlaten. De gemeente heeft een noodcentrum ingericht waar iedereen is verzameld.

Vooral de balkons van het complex zijn uitgebrand. Het vermoeden is dat de brand op een van die balkons is ontstaan. Het ene gedeelte van het gebouw heeft zes verdiepingen, de andere vier. Alle woonlagen stonden in lichterlaaie, meldt de brandweer.

De balkons zijn allemaal gemaakt van hout en zorgden bij buurtbewoners al langer voor zorgen. "We hebben vaak geklaagd over het brandgevaar van de houten balkons. We zeiden altijd: op een dag zal er hier een grote brand uitbreken", zegt een bewoner van het complex tegen de BBC. "De gemeente, de ontwerper en de onderhoudsbedrijven zijn op de hoogte van onze zorgen, maar deden er niets mee."