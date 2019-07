Zeelui Oekraïne blijven vast in Rusland

Een rechtbank in Moskou heeft woensdag het voorarrest van zes Oekraïense zeelieden met nog eens drie maanden verlengd. De totaal 24 zeelieden werden vorig jaar voor de kust van het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim opgepakt. Over het lot van de andere Oekraïners beslist de rechtbank later op woensdag.

De Russische marine hield op 25 november de Oekraïense zeelieden aan en enterde hun schepen toen zij door de Straat van Kertsj naar de Zee van Azov wilden varen. Dat gebeurde nadat eerst het vuur op hen was geopend. Moskou beschuldigt de Oekraïners ervan illegaal Russische wateren te zijn binnengevaren, wat Kiev ontkent.

De wateren in die regio zijn omstreden sinds de annexatie van de Krim in 2014 door Moskou. De bemanning werd van boord gehaald en naar de Russische hoofdstad overgebracht voor ondervraging.