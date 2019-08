Zeelieden ontvoerd voor kust Kameroen

Zeker zeventien zeelieden zijn ontvoerd bij aanvallen op twee koopvaardijschepen voor de kust van Kameroen. Het gaat volgens een ingewijde om acht Oekraïners en negen Chinezen.

Het Internationaal Maritiem Bureau (IMB) meldt dat de aanvallen donderdag in een tijdsbestek van enkele uren plaatsvonden. De getroffen schepen bevonden zich toen in de buurt van Douala, een belangrijke stad in het West-Afrikaanse land.

Het is nog onduidelijk wie achter de aanvallen zit. Een bron binnen de marine zei eerder dat het waarschijnlijk gaat om Nigeriaanse piraten. Veiligheidstroepen uit Kameroen zouden een zoekactie zijn begonnen.

Het IMB heeft schepen bij Douala opgeroepen extra voorzorgsmaatregelen te nemen.