ZANU-PF grote winnaar in Zimbabwe

ZANU-PF van zittend president Emmerson Mnangagwa is de grote winnaar van de verkiezingen in Zimbabwe. De partij behield de absolute meerderheid in het parlement. Dat bleek woensdag uit informatie van de kiescommissie. De volledige officiële uitslag van de parlements- en presidentsverkiezing die maandag werd gehouden, is er nog niet.

ZANU-PF stevent af op een grote meerderheid in het parlement. Nadat bijna driekwart van de zetels in het parlement waren vergeven, had de partij al een meerderheid met 109 plekken in het 210 zetels tellende parlement. Oppositiepartij MDC van Nelson Chamisa stond op dat moment op 41 zetels.

Er moeten nog zeker 58 zetels worden vergeven. ZANU-PF heeft nog 30 zetels nodig om een driekwartmeerderheid te halen die nodig is om grondwettelijke veranderingen door te voeren.

Het was de eerste parlements- en presidentsverkiezing sinds het vertrek van president Robert Mugabe.