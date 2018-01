De Amerikaanse gospelzanger Edwin Hawkins is maandag op 74-jarige leeftijd in zijn woonplaats Pleasanton in Californië overleden. Hawkins was een van de belangrijke makers van gospelmuziek en is vooral bekend van het lied ”Oh, Happy Day”. Hij leed aan alvleesklierkanker.

Hawkins schreef en produceerde gospelmuziek.

”Oh, Happy Day” is een gospelarrangement uit 1969 van een gezang uit de 18e eeuw, geschreven door Philip Doddridge.