Zandstormen teisteren Egypte

Egypte gaat gebukt onder zware zandstormen. Volgens het weerbureau van het Noord-Afrikaanse land zijn verschillende wegen in de zuidelijke provincies daardoor afgesloten. Eerder werd het land geplaagd door zware regenval.

De meteorologische dienst meldde dat de harde wind die het zand en stof omhoog blaast het zicht verslechtert. Het instituut verwacht dat het onstabiele weer tot donderdag zal duren.

De autoriteiten sloten verschillende wegen af in Opper-Egypte en in de provincie Nieuwe Vallei in het zuidwesten van het land, schrijft de staatskrant Al-Ahram.

Beelden waar AP over beschikt tonen een zandstorm die maandag over de zuidelijke stad Aswan rolde.

Zeldzame zware regenval heeft vorige week de hoofdstad Caïro en andere delen van het land getroffen, waardoor sommige wegen onbegaanbaar waren.