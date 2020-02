Zandstormen hinderen luchtverkeer rond Lagos

Zandstormen uit de Sahara kunnen mogelijk tot eind februari het luchtverkeer van en naar het Nigeriaanse zakencentrum Lagos dwarsbomen. Afgelopen week moesten vluchten van British Airways, Emirates, Delta Air Lines Inc en Ethiopian Airlines al uitwijken naar de Nigeriaanse hoofdstad Abuja of naar naburige luchthavens in Ghana and Togo.

Oorzaak vormen niet uitsluitend de gebruikelijke zandstormen in deze periode, de zogenoemde Harmattan, die het zicht van december tot en met februari beperken. Een nieuw landingssysteem op de luchthaven Murtala Muhammed in Lagos is ook nog niet operationeel.

„Het weer sloeg om en Harmattan kwam onverwachts”, zei Bankole Bernard, president van de vereniging van Nigeriaanse Reisbureaus. „Het zicht is echt slecht geworden. Maar ik ben er zeker van dat we over twee weken weer een veilig luchtruim hebben.”

Zeker vijf van de acht vliegmaatschappijen in Nigeria hebben passagiers geadviseerd tijdig te controleren of hun vlucht wel vertrekt. Vele vluchten waren donderdag en vrijdag vertraagd of zijn geannuleerd.