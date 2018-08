Zandrovers Sardinië een hak gezet

Pas op als uw kinderen schelpen zoeken aan de Sardijnse kustlijn. Wie wordt betrapt op het meenemen van schelpen of zand, krijgt een boete van maximaal 3000 euro. Het is een nieuwe maatregel die moet zorgen dat de Sardijnse stranden er ook nog in de toekomst zijn.

Twee plastic flessen van een halve liter gevuld met zand en een kleine supermarkttas met stenen en schelpen. Twee Italianen vonden dat deze zomer een mooi aandenken aan hun strandvakantie in het noordoosten van Sardinië. Maar op de veerboot naar het vasteland werd de ‘schat’ in hun auto ontdekt en de politie ingeschakeld. De twee mannen kregen een boete.

Welke straf de Duitse toerist vorige week kreeg is onbekend, maar die zal niet mals zijn geweest. In zijn auto troffen veerbootmedewerkers de schelp van een steekmossel van 40 centimeter aan. De Duitser had de schelp vast niet als vakantieherinnering ingepakt. Op verkoopsites op internet worden schelpen verkocht. Een 11 centimeter grote schelp „door lokale vissers bij Alghero in 2011 opgevist”, zoals staat op de Italiaanse versie van e-Bay, gaat voor 8,99 euro weg.

Op Sardinië, maar ook elders in Italië, wordt de noodklok geluid. Jaarlijks wordt er tonnen aan zand, schelpen en stenen weggenomen. De douane op drie Sardijnse vliegvelden nam in 2017 10 ton strand in.

Het „roze strand” bij Olbia, dat zo kleurt door roze micro-organismen, dreigde twintig jaar geleden door het toerisme te verdwijnen. Sindsdien is de toegang tot het strand beperkt. Maar de zee afsluiten is op een eiland met meer dan 1800 kilometer kustlijn uiteraard geen oplossing.

Boete

Het regionale parlement nam vorig jaar een wet aan die het verbiedt om zand, stenen en schelpen uit Sardinië mee te nemen. Overtreders lopen kans op een boete die ligt tussen de 500 en 3000 euro. Ook ‘gewone’ eilandbewoners hebben de handen ineengeslagen. Aan het strand van Cabras, aan de westkust, hebben jongeren spontaan een ordedienst opgericht. Acht twintigers patrouilleren dagelijks op het strand.

„Daders zijn zich er soms niet van bewust, maar in de meeste gevallen doen de mensen alsof ze niet weten dat het verboden is om zand en dergelijke weg te nemen. Sommige mensen zijn heel geniepig en verstoppen zand en schelpen onder kinderspeelgoed en doen alsof hun neus bloedt als ze door de mand vallen”, vertelde een van de strandwachters aan het dagblad Corriere della Sera.

Duitsers

Het zijn vooral Italianen en Duitsers die stelen. Begin augustus verspreidde de Duitse ambassade in Rome het dringende verzoek aan landgenoten het strand ongemoeid te laten. Op een Facebookpagina die aan het probleem is gewijd en de naam ”Geplunderd en gestolen Sardinië” heeft, worden maandelijks video’s gezet. Daarop staan vrijwilligers die dozen en zakken met in beslag genomen zand, stenen en schelpen terugbrengen naar de zee.