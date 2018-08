Zambia stuurt Zimbabwaans oppositielid terug

De Zimbabwaanse oud-minister van Financiën Tendai Biti heeft geen politiek asiel gekregen in Zambia. Het prominente oppositielid is volgens zijn advocaat overgedragen aan de autoriteiten in zijn thuisland. De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties heeft bezorgd gereageerd op dat besluit.

Biti had zich woensdag gemeld bij de Zambiaanse grens na zich dagenlang te hebben schuilgehouden. De politicus zou bij de grensovergang korte tijd zijn vastgehouden, maar mocht uiteindelijk wel Zambia in. Zijn verblijf in het land bleek echter van korte duur. De Zambiaanse autoriteiten brachten hem over naar een school en stuurden hem later terug.

De advocaat van Biti zegt dat een Zambiaans gerechtshof de uitzetting tevergeefs had verboden. „We probeerden het gerechtelijk bevel te overhandigen aan de immigratie-agenten die hem onder politiebewaking in een school hadden ondergebracht”, zei de jurist. „Maar zij weigerden het in ontvangst te nemen.”

De VN-vluchtelingenorganisatie heeft Zambia opgeroepen de kwestie snel te onderzoeken. „Er is gemeld dat de autoriteiten hem overdroegen aan zijn thuisland, in weerwil van een gerechtelijk bevel”, meldt de UNHCR. De organisatie wijst erop dat vluchtelingen niet mogen worden teruggestuurd als hun leven mogelijk gevaar loopt.

De Zambiaanse regering zegt dat Biti niet in aanmerking kwam voor asiel, omdat Zimbabwaanse burgers in hun thuisland niet hoeven te vrezen voor hun leven. Minister Dora Siliya (Informatie) stelt dat de uitspraak van de rechtbank te laat kwam om de uitzetting van de politicus te verhinderen.

De Zimbabwaanse politie zocht Biti en andere oppositieleden vanwege de onlusten die volgden op de verkiezingen. De oppositie had een forse nederlaag geleden bij de eerste stembusgang sinds het vertrek van Robert Mugabe, die tientallen jaren aan de macht was. Aanhangers van de oppositie gingen vervolgens de straat op, waarna het leger ingreep. Er vielen zes doden.

De Britse ambassade in Zimbabwe zegt dat diplomaten contact hebben gehad met Zimbabwaanse en Zambiaanse autoriteiten. De Britten willen garanties dat de rechten van Biti niet worden geschonden.